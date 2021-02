Draghi risponde al laziale Lollobrigida: “Io so’ della Roma”. La Meloni: “Lasci stare, è di Tivoli”

La Repubblica (C. Tito) – Dopo Giuseppe Conte, c’è un altro presidente del consiglio che tifa Roma: Mario Draghi. E così il Governo è giallorosso ma non solo per il colore dei partiti. L’ex presidente della Banca Centrale Europea sarà di fatto il quarto Premier romanista. E a Palazzo Chigi comincia a farlo vedere. In questi giorni, infatti, tra i vari incontri con i partiti c’è stato un siparietto divertente.

Salutando la delegazione di Fratelli d’Italia guidata da Giorgia Meloni, sulla porta il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida fa un’ultima battuta: “Io comunque sono della Lazio“. E chiude la porta. Draghi si alza, riapre la porta e gli risponde in romanesco: “Ma io so’ de la Roma“. E la Meloni: “Presidente, lo lasci stare. È di Tivoli”.