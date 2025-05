Corriere dello Sport (Pug) – Dovbyk domenica vuole esserci a tutti i costi. E lo ha ribadito a Football School: “L’infortunio all’adduttore non è una cosa seria, a Torino penso di poter aiutare la squadra, magari non dal via”. Quindi il futuro: “A Roma sono felice, ma sta per arrivare un nuovo allenatore, il mio futuro dipenderà da lui: se mi farà capire che ha bisogno di me allora resterò, altrimenti dovrò cercarmi una squadra”.