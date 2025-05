Artem Dovbyk, attaccante ucraino della Roma, ha parlato del suo futuro durante il programma Football School, aprendo alla permanenza in giallorosso ma con una condizione chiara: “Sta per arrivare un nuovo allenatore: se mi farà capire che sono importante per lui, allora vorrò restare”.

L’attaccante ha sottolineato il proprio legame con la Capitale: “Ho un contratto di cinque anni e mi trovo davvero bene qui: tifosi, stadio, atmosfera… tutto fantastico. Ma sarà il nuovo tecnico a fare chiarezza”.

Dovbyk ha poi parlato delle difficoltà incontrate in Serie A: “Non pensavo ci fosse una differenza così forte. In Italia ti marcano in tre o quattro, ogni partita è una battaglia fisica”.

Parole che confermano la sua volontà di continuare, ma solo con la giusta fiducia da parte del prossimo allenatore.