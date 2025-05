In una settimana cruciale per le ambizioni Champions della Roma, arrivano segnali positivi dall’infermeria. Il conto alla rovescia per l’ultima giornata di campionato si arricchisce di una notizia importante per lo scacchiere offensivo di Claudio Ranieri. Artem Dovbyk, fermatosi nei giorni scorsi per un problema muscolare, sembra ormai prossimo al rientro in campo.

Secondo quanto riportato da Angelo Magiante, il centravanti ucraino ha svolto oggi un lavoro individuale specifico, utile a sciogliere gli ultimi dubbi sulle sue condizioni fisiche. Il responso è stato confortante: domani il giocatore tornerà ad allenarsi parzialmente in gruppo, e sabato è previsto il primo allenamento completo insieme ai compagni.

Salvo sorprese dell’ultima ora, Dovbyk sarà regolarmente convocato per la trasferta di Torino, dove la Roma si giocherà un posto in Champions League. Il suo recupero rappresenta una risorsa fondamentale per l’attacco, sia dal punto di vista tattico che motivazionale, in un match che potrebbe determinare il destino europeo della prossima stagione.