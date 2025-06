Il Messaggero (S. Carina) – C’è poco da essere contenti dopo che Dovbyk e Abraham, insieme, hanno segnato 15 gol, poco più della metà di Retegui, 25 reti. La sensazione è che a Trigoria si cerchi altro. Nonostante le parole dell’agente di Dovbyk sulla conferma del suo assistito, per lui e per l’inglese non tira una bella aria.

L’occhio della Roma, quindi, è vigile sul mercato. C’è da dire, poi, che Artem ha ricevuto solo una flebile manifestazione d’interesse dal Real Betis. Per Abraham, invece, si cerca un club di Premier League. La Roma, quindi, si sta guardando intorno. Piace Woltemade ma lo Stoccarda chiude a una sua partenza. A Gasp non dispiace Pinamonti, arrivato a un bivio della carriera. Sulle corsie esterne, piace Haraldsson, autore di 7 reti con il Lille.