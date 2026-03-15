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Dovbyk su Instagram: “Si continua a lavorare, lasciamoli parlare” – FOTO

Redazione
Pubblicato 18 minuti fa il 15/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Dovbyk su Instagram: “Si continua a lavorare, lasciamoli parlare” – FOTO

Da diversi mesi ormai la Roma sta facendo a meno di Artem Dovbyk. 

Lo stesso Gasperini in conferenza stampa ha lasciato intendere che un recupero anche verso la fine della stagione è difficile. Lo stesso attaccante ucraino però, ha voluto lanciare un messaggio contrario tramite una storia Instagram sul suo profilo. L’immagine lo vede al centro, con il giocatore in palestra a Trigoria.

Compare una frase emblematica subito sotto, la cui traduzione recita: “Si continua a lavorare, lasciamoli parlare”.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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