Dovbyk su Instagram: “Si continua a lavorare, lasciamoli parlare” – FOTO

Da diversi mesi ormai la Roma sta facendo a meno di Artem Dovbyk.

Lo stesso Gasperini in conferenza stampa ha lasciato intendere che un recupero anche verso la fine della stagione è difficile. Lo stesso attaccante ucraino però, ha voluto lanciare un messaggio contrario tramite una storia Instagram sul suo profilo. L’immagine lo vede al centro, con il giocatore in palestra a Trigoria.

Compare una frase emblematica subito sotto, la cui traduzione recita: “Si continua a lavorare, lasciamoli parlare”.