Dovbyk: “Sono davvero contento di aver segnato, dobbiamo continuare così”

Dopo il gol vittoria Artem Dovbyk commenta il post partita di Roma-Parma su Sky Sport e in conferenza stampa.

DOVBYK A SKY SPORT

È stata una partita tosta.

“Sì, è stata una partita difficile ma proprio per questo sono tre punti importanti. Sono davvero contento di aver segnato, che si è rivelato decisivo per la vittoria”.

Sei sorpreso della classifica?

“No, noi facciamo solo il nostro lavoro. Le ultime partite in casa non sono andate bene, ma in campionato stiamo facendo molto bene. Dobbiamo continuare così”.

Cosa significa questo gol per te?

“Ovviamente per me significa molto, mi dà fiducia. Cancella quella che era stata la mia ultima prestazione in casa che è stata negativa”.

Dovbyk in conferenza stampa

Bello l’applauso dell’Olimpico quando sei entrato. Sulla tua esultanza? Che cosa hai provato?

“Le ultime tre partite sono state un disastro per noi, lo stesso per me. Abbiamo perso tre gare in casa. Oggi era importantissimo vincere, ho segnato il secondo gol, ho reso i tifosi felici e tutto questo mi fa stare bene”.

Sulla tua mentalità: il tuo percorso ha avuto alti e bassi, quanto è difficile superare i momenti bui?

“Non è facile, ma mi focalizzo su compagni e squadra, sui movimenti tattici. Se si viene scelti, bisogna essere pronti. Cerco di dare il meglio, di aiutare i compagni e la squadra e di rendere felici i tifosi. La mia mentalità è quella giusta. La mia famiglia mi supporta sempre e per me e la mia mentalità è importante”.

Hai una dedica per questo gol? Quando si è fatto male Ferguson, pensavi di entrare in campo? Ci sei rimasto male?

“No, ho semplicemente aspettato con Bailey e Pellegrini la scelta del miste, mentre ci scaldavamo. Se il mister dice di giocare nel primo tempo, io vado, e lo stesso se mi dice che devo giocare nel secondo tempo. Non penso molto a questo. Il gol era per i tifosi, mi sono stati vicini in un momento difficile”.

È iniziato un nuovo periodo per te, dopo i rigori sbagliati col Lille? Come vedi la sfida col Milan?

“Non ho sbagliato due rigori, ufficialmente! Sto scherzando… Ora mi sento meglio, sono soddisfatto della mia condizione e il mister lo sottolinea spesso. Col Sassuolo abbiamo giocato una buona partita, lo stesso io. Peccato che i miei assist non si siano trasformati in gol”.