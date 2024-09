Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Nella Roma, si sta cercando la soluzione migliore per far rendere al massimo Artem Dovbyk. Daniele De Rossi sull’ucraino non ha dubbi e lo ha ribadito anche dopo la partita con la Juventus: “Con Artem non ci sono problemi, sono soddisfatto del suo lavoro. Non è una questione di comunicazione o di ambientamento. Presto per lui arriveranno tanti gol, ne sono sicuro”.

Dovbyk non vede l’ora di segnare il suo primo gol con la Roma, soprattutto dopo essere rimasto a secco nelle prime 3 di campionato: “Essere stato capocannoniere della Liga è molto importante, è un premio che mi da molta fiducia per il futuro. Proverà a vincere il titolo anche in Italia. Voglio dimostrare il mio valore in campo”. Del resto, anche in Spagna era partito con il freno a mano, segnando un solo gol nelle prime 5 partite, per poi carburare e arrivare a vincere il titolo di bomber.

Per cercare di innescare il suo attaccante, Daniele De Rossi sta pensando anche di cambiare modulo e filosofia. Prima, però, bisognerà capire se l’ucraino contro il Genoa sarà della partita visto l’infortunio all’adduttore rimediato in Nazionale. Da Trigoria sono fiduciosi. Per cercare di far renderlo al meglio, il tecnico della Roma sta pensando di passare al 3-4-2-1. De Rossi potrebbe schierare due trequartisti come Dybala e Soulé, con Saelemaekers largo a destra e Angelino a sinistra. L’obiettivo è quello di fornire più palloni possibili in area andando a cercare il secondo palo. L’assistenza dei due argentini, poi, finirebbe per completare l’opera, con Dovbyk che sarebbe meno solo e meno lontano dai compagni.