Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – Claudio Ranieri deciderà la formazione solo poche ore prima della partita contro l’Inter (domenica alle 15, diretta su DAZN), ma il ballottaggio tra Artem Dovbyk ed Eldor Shomurodov è già un tema caldo a Trigoria.

La scelta del centravanti è cruciale per la corsa scudetto dell’Inter e per quella europea della Roma. Se a inizio stagione sembrava impensabile, le recenti prestazioni e le parole di Ranieri (“Deve dare di più, non sono soddisfatto”) lasciano pensare che la decisione non sia scontata.

Dovbyk ha segnato 16 gol in tutte le competizioni, 7 nel 2025, quasi tutti decisivi, ed è stato premiato come miglior calciatore della Lega Serie A di marzo. Le sue sette reti sono arrivate in 1.200 minuti, con una media di una rete ogni 171’.

Shomurodov, invece, è in crescita: 5 gol nel 2025 (su 7 totali), tutti su azione e in partite importanti. Ha segnato contro Eintracht Francoforte e Athletic Bilbao in Europa League, e contro Monza, Juventus e Verona in campionato. Con 816 minuti giocati (spesso entrando dalla panchina), segna ogni 163’: meglio di Dovbyk.

La scelta di Ranieri dipenderà dal tipo di partita che vorrà impostare.

Dovbyk garantisce fisicità e continuità, Shomurodov è più mobile e vive un momento di forma. Entrambi faranno coppia con Soulé, il giocatore più in forma della Roma, che agirà da seconda punta nel probabile 3-5-2. Non è da escludere l’idea di schierare sia Dovbyk che Shomurodov, ma in questo caso Soulé verrebbe spostato sulla fascia o in panchina. Una soluzione d’emergenza che rischierebbe di sacrificare l’uomo più in forma. La palla passa a Ranieri, con l’Europa che chiama e la Roma che ha bisogno di un bomber vero.