Corriere della Sera (G. Piacentini) – Non è solo una partita. Roma-Fiorentina, oggi all’Olimpico (ore 18, diretta tv Sky e Dazn, arbitro Chiffi, 69° sold-out dell’era Friedkin, il 12° nel corso della stagione), è una delle curve decisive nella volata per un posto in Champions. Una sfida che si giocherà anche e soprattutto al centro dell’area. Da una parte il giallorosso Artem Dovbyk e dall’altra il viola Moise Kean. Due attaccanti diversi tra loro, due storie diverse eppure unite da un destino comune: segnare per prendersi l’Europa.

La Roma, mai come ora, ha bisogno del suo centravanti. L’ucraino – 35 milioni investiti dopo i 24 gol messi a segno nella passata stagione nella Liga con il Girona, capocannoniere del campionato spagnolo – doveva essere l’uomo simbolo della squadra offensiva immaginata da Daniele De Rossi. Poi, però, tutto è cambiato. Prima l’esonero di DDR, poi l’arrivo di Juric, infine quello di Ranieri. E quel gruppo costruito per attaccare si è trasformato in un cantiere aperto, spesso votato alla prudenza.

In questo contesto Dovbyk ha faticato – senza peraltro risolvere mai del tutto i problemi – a ritagliarsi un ruolo da leader. Eppure i suoi numeri non sono da buttare: 16 gol totali in stagione (11 segnati in campionato, 3 in Coppa Italia e 2 in Europa League), ma soltanto uno realizzato contro una grande, il Milan, nei quarti di finale di Coppa Italia. Troppo poco per le aspettative che c’erano nei suoi confronti.