Dovbyk scalpita, vuole tornare il re del gol

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Dovbyk ha superato il risentimento muscolare che lo aveva fermato contro il Trastevere e oggi tornerà ad allenarsi in gruppo, pronto per le amichevoli con Unipomezia e Kaiserslautern. L’ucraino vuole tornare a segnare con continuità dopo una stagione da 17 gol complessivi, ma con un rendimento deludente contro le big: in 14 partite, di cui 11 contro le prime dieci, non ha mai centrato la porta.

Gasperini chiede movimenti senza palla e massima intensità, come fatto con Retegui, Muriel, Scamacca e Zapata. Dovbyk dovrà dimostrare di essere il titolare, anche alla luce della concorrenza di Ferguson, nuovo arrivo in attacco. Dopo una prima stagione senza acuti, il numero 9 punta a diventare un bomber da 20 reti in campionato. La rincorsa comincia oggi da Trigoria.