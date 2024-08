Dovbyk in settimana ha raggiunto la Capitale, diventando così il nuovo attaccante giallorosso. Oggi l’attaccante ucraino ha lasciato un messaggio su Instagram per salutare il Girona: “Voglio ringraziare il Girona per la fiducia che mi ha dato e i tifosi per aver sostenuto la squadra nei momenti difficili. È stata una grande avventura e sono molto orgoglioso di aver fatto parte di questa storia. Una squadra con un grande cuore”.