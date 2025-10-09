Dovbyk rompe il silenzio dopo la vicenda dei rigori: “L’unico rimpianto? Non aver calciato il terzo”

Artem Dovbyk torna a parlare dopo una delle settimane più difficili della sua carriera. Il gol al Verona sembrava aver segnato la svolta, ma i due rigori falliti contro il Lille hanno riaperto ferite e incertezze. Un episodio che ha fatto il giro del mondo e che ora l’attaccante della Roma ha voluto affrontare a viso aperto dal ritiro della nazionale ucraina.

“È stato un momento difficile, il primo a questo livello nella mia carriera. La squadra è stata molto solidale e l’attenzione si è spostata sull’andamento complessivo della partita, non solo sui rigori sbagliati.”

L’ex Girona ha ammesso di non avere rimpianti per gli errori dal dischetto, ma di essersi pentito per non aver tentato il terzo rigore, poi calciato da Soulé.

“Non so se l’avrei fatto, ma ero certo di doverci provare. Non ha senso rimuginare ora, ma il rimpianto è proprio quello di non esserci andato.”

Parole di autocritica e maturità, quelle di Dovbyk, che ha assicurato di aver analizzato l’accaduto per trarne insegnamento. “La partita non è stata giocata al massimo livello”, ha aggiunto, consapevole che da questi errori passa la crescita di un attaccante destinato a essere protagonista.