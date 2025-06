Corriere dello Sport (L. Scalia) – Il futuro di Dovbyk alla Roma è un rebus, in attesa delle decisioni di Gasperini. L’attaccante ucraino ha chiuso la sua prima stagione in giallorosso con 17 gol (12 in campionato), ma gran parte delle reti sono arrivate contro squadre di bassa classifica. “Se il nuovo allenatore mi farà sentire importante, vorrò restare”, ha dichiarato.

Il feeling con Gasp sarà decisivo: l’allenatore ha una lunga tradizione nel valorizzare i centravanti, ma in caso di bocciatura Dovbyk non accetterebbe un ruolo da riserva. La Roma lo ha pagato 38,5 milioni, ha un contratto fino al 2028 e un’eventuale cessione non è esclusa. Anche la famiglia vive l’incertezza con serenità, ma la scelta spetterà al nuovo tecnico.