Corriere dello Sport (G. Marota) – Con Ferguson e Dovbyk Gasperini sta dando fondo al proprio bagaglio esperienziale che in passato aveva preso per valorizzare al meglio il materiale a disposizione. Contrariamente a quanto si possa immaginare, non sempre a Bergamo le punte hanno segnato caterve di gol.

Ci sono state stagioni in cui il contingente di marcature è stato diviso tra più giocatori. A Bergamo però ci sono stati anche gli anni dei goleador. Basta ricordare le 23 reti di Zapata nel 2018-2019 o le 25 di Retegui nella scorsa stagione. Ad Artem ed Evan Gasperini e il suo vice hanno prescritto la cura Retegui. Il primo a beneficiarne è stato l’ucraino ma anche l’irlandese potrebbe presto sbocciare dal punto di vista realizzativo.