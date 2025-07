Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Artem Dovbyk è recuperato e pronto a scendere in campo nelle prossime partite per mostrarsi al meglio ai club interessati. L’ucraino ha estimatori in Spagna ma anche in Inghilterra. Fa gola al Villareal come al Newcastle. Sul prezzo non ci saranno sconti: 38 milioni, se non di più, considerato che il 10% andrà al Girona.