Corriere della Sera (G. Piacentini) – Dovbyk è stato eletto giocatore del mese di marzo della Serie A. Un riconoscimento ottenuto dopo i 3 gol in 4 partite. L’ex Girona non ha ancora fatto breccia nel cuore di tutti i tifosi romanisti, nonostante delle statistiche di tutto rispetto. Logico che con i problemi di quest’anno, l’ucraino si sia sentito spaesato, ma, ora gran parte della responsabilità dell’attacco è sulle sue spalle. Per sperare di arrivare in Champions, c’è bisogno di aumentare il numero di gol segnati. Con la Lazio, Dovbyk ha l’occasione per segnare ad una big e all’Olimpico non c’è mai riuscito.

Claudio Ranieri, che parla oggi alle 12:45, ha recuperato Rensch che ora gli offre una soluzione in più a destra. Sul fronte allenatore, alla lista si sarebbe aggiunto anche Patrick Vieira, che a fine stagione può svincolarsi dal Genoa. Ieri la società ha reso note le modalità per prenotare il posto all’allenamento aperto al pubblico che ci sarà giovedì prossimo alle 16 allo stadio Tre Fontane.