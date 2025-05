Il Messaggero (D. Aloisi) – Non bastavano gli infortuni di Dybala e Pellegrini, si è aggiunto anche quello di Dovbyk a complicare la vita a Ranieri. Problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra, ma gli esami hanno escluso lesioni e proverà a tornare col Torino. Una stagione piena di alti e bassi per l’ex Girona: diciassette gol stagionali, nessuno contro le prime 5 della Serie A. Numeri alla mano la sua prima stagione è stata tutt’altro che negativa, ma alcune prestazioni hanno fatto storcere il naso a molti. L’ultima quella di Bergamo: zero tiri in porta e nessun dribbling riuscito.

Questa sera contro il Milan Shomurodov ha il compito di guidare l’attacco. In caso di 3-5-2 al suo fianco spazio a Soulé, a caccia della prima rete in ‘casa’. In mezzo al campo sicuri del posto Cristante e Koné, scalpita Pisilli ma è aperto il ballottaggio con Baldanzi. A destra si rivede Saelemaekers: nessun contatto nelle ultime settimane col Milan e per il riscatto e la valutazione da 20/25 milioni è ritenuta eccessiva. A sinistra Angeliño. Panchina per Rensch dopo la brutta prestazione a Bergamo. Stesso destino per Paredes.