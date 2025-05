Artem Dovbyk ha dedicato un videomessaggio emozionante ad Artur Monakhov, un piccolo calciatore ucraino che vive a Kiev dopo aver dovuto lasciare la propria terra, Zaporizhzhia, a causa dei bombardamenti russi. Durante un attacco, Artur ha dimostrato grande coraggio portando i suoi amici da un campetto di calcio al riparo in un seminterrato. Questo gesto ha fatto il giro del mondo.

L’episodio non è passato inosservato al centravanti della Roma, che ha voluto mandare un videomessaggio al piccolo Artur tramite Rainews:

“Ciao Artur, sono Artem Dovbyk e so che sei un grande tifoso. Voglio augurarti di non fermarti mai, di seguire i tuoi sogni. Vorrei vederti un giorno con la maglia della nazionale ucraina. Ti invito a vedere all’Olimpico una partita della Roma nella prossima stagione, così possiamo incontrarci”

La risposta emozionata del bambino non è mancata di spirito d’iniziativa: “C’è posto anche per me nella Roma?”