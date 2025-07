Corriere dello Sport (L. Scalia) – Dovbyk ha saltato il primo test contro il Trastevere per un risentimento muscolare, ma tornerà in gruppo domani con l’obiettivo di riprendersi la Roma, nonostante la concorrenza di Ferguson. Pagato 30,5 milioni un anno fa, l’ucraino non ha brillato nei big match della scorsa stagione, chiusa con 17 gol complessivi.

Ora, con Gasperini, punta al salto di qualità: diventare un attaccante da 20 gol in campionato. La concorrenza dell’irlandese non lo spaventa, anzi, lo stimola: “Sono felice qui, ma il mio futuro dipende dalla stagione che è appena cominciata”.