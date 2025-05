Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Artem Dovbyk è quel giocatore che sparisce dal campo per 45 minuti, per poi buttarla dentro nell’unica azioni in cui riesce a trovarsi coinvolto. Alti e bassi, picchi di qualità e totali blackout: dell’ultimo Pichichi della Liga va preso il pacchetto completo, con pregi e difetti.

Dovbyk non è entrato nel cuore dei tifosi ma ha numeri da protagonista. Diciassette gol stagionali, di cui dodici in Serie A. Artem ha sbloccato dieci partite stagionali e con le sue reti ha fatto conquistare tredici punti. E allora qual è il problema? I momenti di letargo. Lo scassinatore per eccellenza di questa stagione deve riuscire a trovare la chiave anche per sbloccare le sfide contro Atalanta, Milan e Torino.