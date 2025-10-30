Un lampo dalla panchina per cambiare il destino di una partita, forse anche di una stagione. Artem Dovbyk torna protagonista in giallorosso con un gol pesante che regala alla Roma il successo per 2-1 contro il Parma, rompendo un periodo complicato segnato da esclusioni e scelte tecniche che lo avevano relegato ai margini.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante ucraino, entrato nella ripresa dopo aver visto Gasperini preferirgli prima Ferguson (uscito per infortunio dopo pochi minuti) e poi Bailey, ha risposto sul campo con la rete che ha chiuso i conti all’Olimpico. Un segnale forte, arrivato in un momento in cui la squadra aveva bisogno di certezze e risultati.

A fine gara, Dovbyk ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prestazione e per il sostegno del pubblico: “Avevamo bisogno di una vittoria così. Io continuo a lavorare, la condizione cresce e voglio aiutare la squadra”. Pazienza se stavolta il tecnico non lo aveva scelto dall’inizio: l’attaccante ha saputo farsi trovare pronto e trasformare una notte qualsiasi in un’occasione di rinascita.