Dovbyk-Gimenez, colpo di scena: trattativa in stallo, niente accordo

La Roma e il Milan non hanno trovato l’intesa per lo scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez. Nelle ultime ore, secondo La Gazzetta dello Sport, c’è stata una brusca frenata che ha congelato l’operazione.

Lo scambio è fermo e il tempo stringe: domani si chiude il calciomercato e appare complicato che le parti riescano a ricucire lo strappo.

Intanto, per Gimenez si muove anche la Premier League, con alcuni club interessati all’attaccante messicano. Sul fronte opposto, se Dovbyk dovesse comunque approdare al Milan senza l’inserimento di Gimenez, Massara ha già pronto un piano B: Breel Embolo del Monaco.