Artem Dovbyk ha deciso di non staccare la spina nemmeno durante la pausa estiva. Mentre molti colleghi si concedono relax e viaggi, l’attaccante ucraino ha condiviso sui social un video che lo mostra immerso in un allenamento ad alta intensità in palestra, tra esercizi con i pesi e lavoro mirato sulla condizione fisica.

Un segnale forte, che conferma la sua fame e la voglia di iniziare al meglio l’avventura con la Roma. Arrivato dal Girona con ottime credenziali, Dovbyk, classe 1997, si è già guadagnato l’attenzione e la fiducia dell’ambiente grazie a prestazioni solide nella scorsa stagione. Ora, con Gian Piero Gasperini pronto a guidare i giallorossi, l’attaccante punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista in un sistema di gioco che potrebbe esaltare le sue qualità fisiche e tecniche.

Il video ha fatto subito il giro della rete, ricevendo applausi e commenti entusiasti da parte dei tifosi romanisti, colpiti dalla determinazione del loro nuovo centravanti. Allenarsi durante le vacanze non è solo una scelta, ma una dichiarazione d’intenti: Dovbyk vuole arrivare al ritiro in perfetta forma e dimostrare fin da subito di essere un punto fermo per la Roma del futuro.