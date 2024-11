La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – È partito per ultimo e potrebbe tornare per primo. Ai tanti big rimasti a Roma, in questa sosta, potrebbe aggiungersi presto Artem Dovbyk. L’ucraino è arrivato solo ieri nel ritiro della Nazionale in Turchia e non ha svolto la seduta d’allenamento. L’attaccante resta in dubbio in vista dei due impegni con la nazionale ucraina contro Georgia e Albania, anche se la risonanza al ginocchio, quello operato al crociato, ha dato esito negativo. Dovbyk sarà valutato in queste ore dallo staff medico dell’Ucraina che, d’accordo con i medici della Roma, deciderà se tenerlo in ritiro o rimandarlo in Italia domani.

In Nazionale si trova anche lo svedese Samuel Dahl che ieri ha svelato: “Dopo la partita col Bologna Juric ci ha riuniti e ci ha comunicato che non sarebbe più stato il nostro allenatore. Così ho capito che ora dovrò ricominciare da capo e convincere un nuovo tecnico. Non so cosa ci aspetta, ma mi hanno spiegato che in Italia capita spesso”. Note liete: stasera alle 21 al Tre Fontane la Roma Femminile affronta in Champions il Lione, la squadra più titolata di Francia e d’Europa.

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images]