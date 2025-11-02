Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Dovbyk ritrova il Milan da avversario, come un anno fa. In estate era stato vicino ai rossoneri, ora sogna di segnare a San Siro per dare una svolta alla sua stagione e al suo futuro in giallorosso. L’ucraino è in crescita: buoni segnali contro Sassuolo e Parma, dove ha trovato un gol decisivo. “Se sta bene fisicamente, anche tecnicamente fa di più, ha detto Gasperini. Quando crei occasioni, poi timbri anche. È un buon segnale”.

Dovbyk potrebbe partire dalla panchina, come nella Coppa Italia di nove mesi fa, quando segnò proprio al Milan. Ora vuole il bis. Attesa anche per Leon Bailey, ancora in cerca della miglior condizione dopo il lungo stop: “È guarito – ha spiegato Gasp –, ma deve trovare ritmo e continuità. Giocherà degli spezzoni e migliorerà partita dopo partita”.