Il Messaggero (D. Aloisi) – Paulo Dybala sorride ma è tornato in gruppo solo parzialmente. Questa mattina il provino decisivo per capire quanti minuti ha nelle gambe, poi alle 17 la partenza verso Napoli: se non ha dolore, sarà almeno tra i convocati. Non ha un vero e proprio infortunio, ma qualche noia muscolare che non lo fa stare sereno.

Pronto Soulé al suo posto. L’allenatore in questi giorni lo ha provato esterno a destra nel 4-5-1, con El Shaarawy sulla sinistra e Dovbyk – che ha recuperato dal problema al ginocchio – unica punta e, come dice Ranieri, “va servito in profondità”. Provato anche il 4-2-3-1, con Koné e Cristante centrali, Pellegrini più alto. Arruolabile Hummels, ma a Napoli partirà dalla panchina.