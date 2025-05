Dovbyk c’è ma domani con il Toro gioca Shomu

Il Messaggero (D. Aloisi) – Domani la Roma si gioca le ultime speranze Champions a Torino (ore 20.45), ma Ranieri dovrà fare a meno di Dovbyk: oggi il provino decisivo a Trigoria, ma al massimo andrà in panchina per uno spezzone finale. Spazio dunque alla coppia Shomurodov-Saelemaekers, già positiva contro il Milan.

Soulé confermato a destra, Angelino sull’altra fascia. In difesa davanti a Svilar ci saranno Celik, Mancini e Ndicka. In mezzo al campo Koné e Cristante titolari, mentre resta il ballottaggio Pisilli-Paredes, con l’argentino in leggero vantaggio.