Il Tempo (L. Pes) – Dovbyk cerca la svolta a San Siro. Dopo la panchina contro il Verona per problemi fisici, l’ucraino punta a tornare titolare domenica contro l’Inter, alla ricerca del primo gol in un big match. Finora ha segnato solo su rigore contro il Bologna e servito un assist al Milan, ma nei grandi appuntamenti è mancato.

Ranieri lo ha sempre difeso, ma ora servono risposte nelle sfide decisive per l’Europa: dopo l’Inter arriveranno Fiorentina, Atalanta e Milan. Non è esclusa l’ipotesi della doppia punta con Shomurodov in un 3-5-2, ma la sensazione è che ci sarà ancora staffetta. Intanto, a Trigoria è tornato Saud, mentre Nelsson resta out.