Il Tempo (M. Zanchi) – Misteriose presenze in Campidoglio. Sono i funzionari regionali invitati a una riunione sul progetto dello stadio della Roma a Pietralata. Che però ricade su terreni comunali, quindi perché confrontarsi con la Regione in questa fase? Ufficialmente si tratta di una riunione di allineamento, convocata dall’assessorato capitolino all’Urbanistica, come se ne fanno regolarmente e che dovrebbe servire a decidere le procedure amministrative da adottare per portare avanti il dossier stadio, ma stavolta a tenere banco è stato il presunto bosco di Pietralata (su cui puntano i comitati contrari allo stadio) e le possibili interferenze con gli scavi archeologici che la Roma deve svolgere per poter redigere il progetto definitivo.

Qualche giorno fa l’agronomo incaricato dal Comune ha confermato che sei particelle “presentano aree boscate” e che quindi bisogna rispettare le prescrizioni della legge regionale 39 del 2002 e di un regolamento, sempre regionale, del 2005. Si spiega cosi, forse, la presenza dei due tecnici della direzione Agricoltura, Caccia, Pesca e Foreste della Pisana. Secondo quanto apprende Il Tempo, infatti, il Comune vorrebbe capire se, a fronte della necessità di abbattere qualche albero, potranno essere richieste compensazioni boschive.

Per saperlo, però, bisognerà vedere il progetto dettagliato degli scavi. Altre riunioni, altri scambi di vedute su un bosco di cui nessuno finora si era accorto. Ora invece se ne occupa anche la Procura, dopo un esposto dei comitati, ed è diventato terreno di scontro tra il Campidoglio e gli inaspettati oppositori di sinistra. Che però, come nel caso di Avs, siedono ancora in maggioranza. Nella Capitale il partito dell’immobilismo attira sempre parecchi consensi.