Il Tempo (L. Pes) – Il centrocampo di Mourinho sta per completarsi con due regali provenienti da Parigi. Leandro Paredes e Renato Sanches sono sempre più vicini al trasferimento nella Capitale, sponda giallorossa.

Difficile pensare che entro la settimana arrivi un altro attaccante o che, anche in caso di chiusura di trattative, possa essere titolare. Ma il centravanti non è l’unico pensiero di Tiago Pinto, che in questa ultima fetta di calciomercato dovrà fare gli straordinari per completare la rosa a disposizione di Mourinho. Servono cinque pedine entro la fine del mese per arrivare ad un numero di calciatori soddisfacente in organico.

Sono in arrivo infatti dal Psg sia Paredes che Renato Sanches. Per il primo si tratta di un ritorno in giallorosso a nove anni di distanza dalla prima volta, e a se dall’addio. Il portoghese è da tempo il prescelto di Pinto per rinforzare il reparto di centrocampo, e dopo lunghi dialoghi con i transalpini ecco l’accordo in dirittura d’arrivo per il trasferimento alla corte del connazionale Mourinho. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto che dovrebbe trasformarsi in obbligo a condizioni molto complicate legate ad un alto numero di presenze. Domani, intanto, la ripresa degli allenamenti in vista della prima di campionato.