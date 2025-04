Il Messaggero (S. Carina) – Roma-Juventus è un po’ la partita di Dovbyk e Vlahovic, discussi e criticati. Dovevano essere i centravanti del salto di qualità dei rispettivi club. Per motivi diversi non lo sono stati. E il fatto che costino, e non poco, prima o poi torna d’attualità. Circa quaranta milioni l’ucraino, settanta il serbo, che percepisce 10.5 milioni l’anno che presto diventeranno 12.

L’approccio di Tudor e Ranieri con i ragazzi è simile. Sono due che hanno bisogno di fiducia dentro e fuori dal campo. Domenica sera s’incroceranno di nuovo. All’Olimpico ci riprovano, dopo che a settembre nessuno dei due tirò in porta. Del resto per il quarto posto servono i gol. E i due è quello che sanno fare meglio.