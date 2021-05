Dopo l’euforia si torna sulla Terra

Il Tempo (T.Carmellini) – Dopo 48 ore di delirio per l’arrivo dello Special One, la Roma e i suoi tifosi stasera tornano con i piedi per terra. C’è di nuovo il Manchester United pronto a svegliare i giallorossi dal sogno per farli ripiombare nell’incubo. All’Olimpico va in scena l’ultimo atto di Fonseca con l’Europa sulla panchina della Roma, a meno di clamorosi miracoli ai quali ormai in questa città si è abituati a non credere.

Il portoghese saluta con il «suo» stile un palcoscenico sul quale la «sua» Roma è stata comunque l’unica italiana rimasta in gioco. Ma soprattutto avrà poi quattro partite di campionato per cercare di lasciare un ricordo migliore di sé. E parliamo di obiettivi minimi a questo punto: giocare un derby dignitoso che non faccia altre vittime e conservare il settimo posto per consentire al connazionale che prenderà il suo posto di ripartire non proprio dal nulla.