Dopo il 3-1 vola in campo un bullone

Spiacevole episodio da segnalare al Franchi. Al 28′ della ripresa tra Fiorentina e Roma – come riferito dal bordocampista di Sky – un tifoso ha lanciato un oggetto d’acciaio in campo subito dopo la rete del 3-1 segnata da Pellegrini, già ferito da un accendino a Istanbul. Fortunatamente il gesto non ha avuto alcuna conseguenza poiché l’oggetto, simile a un bullone, non ha colpito nessuno. La vicenda sarà riportata nel referto arbitrale e in quello degli ispettori federali: la palla passerà poi al giudice sportivo, il quale dovrà valutare le eventuali sanzioni per la Fiorentina. Lo scrive Il Tempo.