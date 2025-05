Al termine della sconfitta per 2-1 contro l’Atalanta al Gewiss Stadium, l’unica voce della Roma nel post-partita è stata quella dell’allenatore Claudio Ranieri. Nessun altro, tra giocatori e dirigenti, si è presentato davanti ai microfoni, né in conferenza stampa né in mixed zone. Tutti i commenti sulla prestazione e sul risultato — che rende più difficile la corsa dei giallorossi verso la qualificazione alla prossima Champions League — sono quindi arrivati solo attraverso le parole del tecnico. Ranieri, nel corso delle interviste, ha espresso chiaramente il suo malcontento per alcune decisioni arbitrali, soffermandosi in particolare sul rigore prima concesso e poi annullato dal VAR.