Donne, assaggio di finale: è 0-0 contro il Milan

Corriere dello Sport (F. Schito) – Una sorta di prova generale della finale che andrà in scena il prossimo 30 maggio. Al Tre Fontane finisce 0-0 tra Roma e Milan. Le giallorosse tengono comunque saldo il quarto posto mentre le rossonere sono costrette a lasciar allungare una Juventus spaziale che ha centrato la diciannovesima vittoria in altrettante uscite stagionali in campionato. Solo la Roma è riuscita a fermarla eliminandola dalla Coppa Italia.

Ora però Giugliano e compagne proveranno a entrare nella storia: le ragazze di Betty Bavagnoli hanno messo nel mirino il primo trofeo dalla nascita della squadra. A tre anni dall’esordio della Roma Femminile, quella del 30 maggio è la prima vera occasione di portare a casa una coppa. È quello l’obiettivo dichiarato della squadra, della società e del tecnico che vorrebbe lasciare la panchina con un sigillo indelebile dopo tre anni di lavoro prima di passare nel quadro dirigenziale della società.

Bavagnoli, davanti ai microfoni di Roma Tv, ha le idee chiare: “Il Milan è una squadra molto forte e organizzata, ma noi non siamo da meno. Vorrei una finale che possa onorare il calcio femminile. La Roma lavora sempre per dimostrare che sta continuando a crescere. Non sarà una finale scontata e ci prepareremo per fare ancora meglio di quanto fatto in campionato. Prima di questa finale ci sono però altre partite che sono fondamentali“.