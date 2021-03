Doni: “Totti è sempre stato un leader molto tranquillo. Una volta propose mille euro ad un cameriere per fare come Tarzan”

Doni, ex portiere della Roma, è stato intervistato da ESPN Brasile ed ha parlato anche di alcuni aneddoti che riguardano Francesco Totti. Queste le sue parole:

“Lo vedevo in tv all’inizio della mia carriera, ma vivere con lui è un’altra cosa. E’ sempre stato un leader molto tranquillo, non parlava molto. In campo parlava più con l’allenatore e gli arbitri, in allenamento scherzava tanto e amava prenderci in giro. Il peso di Totti in campo era enorme, ma a lui fuori dal terreno di gioco non importava tanto. Quel ruolo da leader lo svolgeva De Rossi“.

Leggi anche: Fiorentina, Vlahovic: “Futuro? A Firenze sto benissimo, mi amano”

“Ho un milione di storie con Totti. Una volta all’inizio della stagione sfidò un cameriere molto bravo con cui eravamo in confidenza, che passò addirittura il Natale a Pradopolis con Cicinho. Gli propose mille euro per passare davanti ai tavoli e saltare in piscina in mutande, urlando e battendo il petto come Tarzan. A cena c’era la dirigenza, ma lui lo fece veramente: è stata una scena incredibile, ci facemmo un sacco di risate. Faceva queste cose folli, potrei scriverci un libro. Capitava che ci fossero discussioni con il tecnico, poi Totti faceva una battuta e tutti si mettevano a ridere. Per questo lo amavano tutti: dal presidente all’allenatore, al fisioterapista“.