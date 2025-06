Massimo Donati, ex centrocampista ora opinionista di DAZN, ha parlato ai microfoni di AllRoma.it. Tra gli argomenti trattati, quello relativo al prossimo allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, con cui l’ex Celtic ha avuto modo di lavorare. Ecco le sue parole, tema Dybala compreso:

Lei conosce molto bene Gasperini. Cosa pensa del suo arrivo nella Capitale? Si aspettava accettasse l’offerta giallorossa?

“Beh è come ha detto lui, le motivazioni sono tutto e dopo tanti anni a Bergamo e aver dato tanto ha avuto questa necessità di cambiare e probabilmente a Roma ha visto la possibilità di fare grandi cose”.

A Roma si parla tanto del possibile impiego da prima punta di Dybala. Lei che ha giocato con Paulo nel Palermo, cosa potrà dare ora con Gasperini?

“Dybala calciatore c’è poco da spiegare, ha fatto e dato tanto, parliamo di un top player bisogna solamente trovare le condizioni per metterlo nelle cose che sa fare, perchè poi diventa davvero determinante”.

Abraham tornerà nella Capitale dopo lo scambio con Saelemaekers: secondo lei Gasperini punterà sull’attaccante ex Chelsea oppure magari prenderà un calciatore delle caratteristiche di Lucca andando magari a riscattare il calciatore belga?

“Questo è difficile da dire…chi meglio di Gasperini può fare una valutazione generale su tutta la rosa, ha firmato adesso e gli va dato il tempo di capire come sfruttare la rosa e come migliorarla. Poi vedrà le opportunità di mercato sia in entrata che in uscita. Sicuramente ha bisogno di giocatori funzionali al suo gioco”.