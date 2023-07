La tua permanenza dipenderà anche dalla caratura della squadra che il Bologna farà?

“No, anche se sappiamo che sarà un anno difficile. Dobbiamo ripartire da dove abbiamo finito, abbiamo una buona base nonostante siano andati via tanti giocatori importanti per il gruppo“.

C’è margine per il tuo rinnovo contrattuale?

“La predisposizione c’è tutta. Non so come andrà avanti la trattativa, l’ultima volta che ne abbiamo parlato è stato ad aprile e c’era differenza tra richiesta e offerta della società. Al momento però io penso solo ad allenarmi, per il resto ci sono i procuratori“.