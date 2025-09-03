Domani test a Trigoria: fissata alle 11 sfida col Roma City

La Roma non si ferma. Durante la sosta per le Nazionali, i giallorossi continuano a lavorare a Trigoria e domani è in programma un’amichevole contro il Roma City, calcio d’inizio alle ore 11:00.

L’obiettivo è chiaro: dare minuti a chi non è partito con la propria selezione e mantenere alta l’intensità del gruppo. Gasperini vuole ritmo, concentrazione e continuità.

Il test, a porte chiuse al Fulvio Bernardini, sarà anche l’occasione per provare nuove soluzioni tattiche in vista dei prossimi impegni ufficiali. Nessun dettaglio sarà lasciato al caso: il tecnico intende sfruttare ogni minuto per consolidare l’identità della sua squadra.