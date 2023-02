Corriere dello Sport – Questa mattina la As Roma incontrerà le Commissioni Sport e Urbanistica per il progetto stadio di Pietralata. Domani avverrà un sopralluogo sull’area per capire l’ubicazione della Metro Quintiliani e della stazione Tiburtina. Si affronterà anche la problematica dell’accessibilità quotidiana e straordinaria dell’ospedale Pertini.