Il Messaggero – Il match Roma-Feyenoord non è solo il ritorno dei play off di Europa League (andata 1-1) ma un appuntamento che, a seguito dei fatti del 2015, impone un’attenzione scrupolosa e un rafforzamento delle misure di sicurezza. Sorvegliate speciali le fontane della Capitale, a partire dalla Barcaccia di piazza di Spagna (che sarà transennata analogamente alle fontane di piazza Barberini, Trevi e Navona) e che proprio nel 2015 fu vandalizzata da un gruppo di hooligan che mise letteralmente a ferro e fuoco il centro di Roma.

Anche allo stadio domani saranno intensificati i controlli, considerato il grande afflusso previsto. Non si può al momento escludere, come accaduto in passato, la presenza in città di tifosi del Feyenoord. Lo scorso 20 aprile, in occasione dei quarti di finale di Europa League, nonostante il divieto, nella Capitale arrivarono diversi gruppi di supporter. Le verifiche da giorni stanno riguardando anche il traffico aereo con controlli negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino