Domani provino decisivo per Smalling e Mkhitaryan: potrebbero essere convocati per la sfida contro l’Ajax

La Roma si prepara ad affrontare l’Ajax nell’andata dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi questa mattina si sono ritrovati a Trigoria per allenarsi per la sfida contro gli olandesi: ancora lavoro individuale per Smalling e Mkhitaryan (oltre ad El Shaarawy, Zaniolo e Kumbulla). Secondo quanto riporta Jacopo Aliprandi su Twitter però, le condizioni dei due calciatori sono in netto miglioramento e domani si sottoporranno al provino decisivo per valutarne la forma fisica. In caso di esito positivo, potrebbero essere convocati per la sfida contro l’Ajax di giovedì 8 aprile.

