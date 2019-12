Domani folla al Tre Fontane. Toro e Juve, Olimpico pieno

Attesi 2600 tifosi domani al Tre Fontane, un bagno di folla, per il primo allenamento del 2020 a porte aperte della Roma. Ad attendere la squadra di Fonseca domenica c’è il Torino di Mazzarri, poi il 12 il big match contro la Juventus, entrambe all’Olimpico. Soprattutto contro i bianconeri è previsto uno stadio quasi pieno: esauriti Curva e Distinti Sud, l’obiettivo è superare quota 50mila presenze. Ieri a Trigoria, intanto, la Roma ha ripreso ad allenarsi: lavoro individuale programmato per Pellegrini e Smalling, personalizzato per Zappacosta, Pastore, Santon, Kluivert e Cristante. Lo riporta il quotidiano Corriere della Sera.