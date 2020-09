La Roma domani alle ore 14.00 presenterà in conferenza stampa Marash Kumbulla. Lo rende noto la società tramite un tweet sull’account ufficiale. Acquistato dall’Hellas Verona in prestito per due anni con obbligo di riscatto, il difensore ha debuttato con i giallorossi nell’ultima gara di campionato contro la Juventus.

