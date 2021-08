Archiviata la pratica Conference League e scoperti gli avversari del girone, la Roma si prepara per il ritorno in campionato. I giallorossi se la vedranno contro la Salernitana domenica alle ore 20:45. Domani Josè Mourinho interverrà in conferenza stampa alle ore 13 per presentare la sfida della seconda giornata di campionato.