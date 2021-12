Lunedì la Roma affronterà lo Spezia per ripartire in campionato dopo la vittoria in Conference League che ha portato alla qualificazione diretta agli ottavi. Josè Mourinho interverrà domani alle ore 10 in conferenza stampa per la vigilia del match. Tanti i nodi da sciogliere, soprattutto lì davanti dove Mayoral sembra aver colpito il portoghese.