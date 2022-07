Domani a Trigoria, subito con il pallone in campo

Corriere dello Sport (G. Marota) – Subito il pallone, perché José Mourinho ritene che “lavorare giocando” sia l’approccio per mantenere alto l’entusiasmo dello spogliatoio e non disperdere le energie positive di Tirana. Comincia domani mattina, a 41 giorni dal trionfo in Conference e a 40 giorni dall’esordio in campionato del 14 agosto a Salerno, il ritiro estivo della Roma.

Come sede, nonostante il caldo afoso di questi giorni, è stato confermato il centro sportivo di Trigoria. Qui i calciatori si prepareranno tra comfort e strumenti all’avanguardia, lontano da occhi indiscreti e potendo pranzare e cenare direttamente al “Fulvio Bernardini”, con la possibilità di uscire se tornare a casa per dormire.

Al “via” ci saranno anche i nuovi acquisti Matic e Svilar, mentre chi ha giocato fino alla metà di giugno con le nazionali avrà qualche giorno in più di riposo. La società ha concesso altre due settimane di vacanze ai calciatori che attualmente non rientrano ne progetto: Villar, Darboe, Diawara, Calafiori, Coric, Riccardi, Bouah e Provicnede.