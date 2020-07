Domani a Torino Perez al posto di Pellegrini

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Fonseca per la gara secca contro il Siviglia spera di avere sia Pellegrini che Zaniolo pronti per giocare 90 minuti. Il centrocampista, operato ieri al naso, ha buone possibilità di scendere in campo, mentre il numero 22 non ha ancora 90 minuti nelle gambe. Il tecnico gli farà aumentare il minutaggio tra Torino e Juventus, al massimo contro i bianconeri potrebbe partire dal primo miunto. Domani, invece, Fonseca si affiderà a Carles Perez che è stato utile una volta entrato contro la Fiorentina. Il problema di Zaniolo è quello di non riuscire ad allenarsi con continuità per via dei tanti impegni ravvicinati. Il progetto di Fonseca è quello di far partire titolari Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Dzeko. Per la partita di domanil il tecnico recupera Ibanez, Under e Santon, ma nessuno dei tre partirà titolare.