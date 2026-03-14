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Disordini a Bologna-Roma: gli ultras giallorossi rubano una bandiera della Curva Costa – FOTO

Redazione
Pubblicato 46 minuti fa il 14/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Disordini a Bologna-Roma: gli ultras giallorossi rubano una bandiera della Curva Costa – FOTO

Il primo round degli ottavi di Europa League tra Roma e Bologna si è concluso e ha generato alcuni aneddoti interessanti.

Ieri sera allo stadio Dall’ Ara si è tenuta la partita di andata degli ottavi di Europa League tra Bologna e Roma, terminata con un risultato li 1-1. In vista della partita i tifosi giallorossi residenti nel Lazio non erano autorizzati ad acquistare i biglietti per il settore ospiti, dato il blocco alle trasferte per i sostenitori romanisti di qualche mese fa, che durerà fino a fine stagione

Nonostante ciò però molti ultras giallorossi hanno comunque voluto sostenere la squadra e sono partiti in trasferta. Un gruppo di ultras giallorossi come riporta la pagina hooliganscz official si è resa protagonista di un episodio volto a sbeffeggiare la curva rossoblu di casa. I tifosi ospiti sono riusciti a “rubare” uno degli striscioni della curva bolognese e come un trofeo lo hanno esposto al contrario.

Di seguito il post Instagram di hooliganscz_official:

https://www.instagram.com/p/DV1diQ1juua/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

https://www.instagram.com/p/DV1ck7ujvpz/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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